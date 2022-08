Ultime Notizie – Elezioni 2022, ‘Porta a Porta’: “22 settembre invitati tutti i leader” (Di sabato 20 agosto 2022) La trasmissione Rai chiarisce: “Non solo confronto Letta-Meloni ma spazio per interviste di mezz’ora a Calenda, Conte, Berlusconi, Di Maio e Salvini” Il 22 settembre confronto Letta-Meloni a ‘Porta a Porta’. E spazio agli altri leader politici nel caso in cui siano disponibili. Il tempo è uguale per tutti. Trenta minuti. “Alla prima serata di Porta a Porta di giovedì 22 settembre che ospiterà il confronto di un’ora tra Enrico Letta e Giorgia Meloni, moderato da Bruno Vespa sono stati invitati a partecipare anche Matteo Salvini, Giuseppe Conte, Silvio Berlusconi, Luigi Di Maio e Carlo Calenda. Ciascuno sarà intervistato per mezz’ora con modalità da stabilire. Porta a Porta è pronta ad ospitare altri confronti nella stessa serata se ne maturassero le condizioni”, si ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di sabato 20 agosto 2022) La trasmissione Rai chiarisce: “Non solo confronto Letta-Meloni ma spazio per interviste di mezz’ora a Calenda, Conte, Berlusconi, Di Maio e Salvini” Il 22confronto Letta-Meloni a. E spazio agli altripolitici nel caso in cui siano disponibili. Il tempo è uguale per. Trenta minuti. “Alla prima serata di Porta a Porta di giovedì 22che ospiterà il confronto di un’ora tra Enrico Letta e Giorgia Meloni, moderato da Bruno Vespa sono statia partecipare anche Matteo Salvini, Giuseppe Conte, Silvio Berlusconi, Luigi Di Maio e Carlo Calenda. Ciascuno sarà intervistato per mezz’ora con modalità da stabilire. Porta a Porta è pronta ad ospitare altri confronti nella stessa serata se ne maturassero le condizioni”, si ...

