"Piove" nei reparti dell'ospedale di Formia: i chiarimenti della Asl (Di sabato 20 agosto 2022) Formia – In riscontro ai numerosi articoli pubblicati in relazione alle infiltrazioni di acqua piovana verificatesi presso il nosocomio di Formia (leggi qui), la Asl Latina ritiene utile fornire alcuni chiarimenti in merito, per evitare allarmismi del tutto ingiustificati. A seguito delle straordinarie precipitazioni avvenute il 15 agosto, all'interno dell'ospedale "Dono Svizzero di Formia", si sono verificati allagamenti presso i reparti di Cardiologia e Ostetricia, dovuti al danneggiamento di una braga del controsoffitto. Non si è verificata alcuna sospensione delle attività in sala parto perché una sala è rimasta operativa non essendo oggetto di alcuna infiltrazione. Il tempestivo intervento dell'area tecnica, coordinata da direzione medica del presidio ospedaliero, ha permesso in ...

