Parma Ansaldi | i crociati chiudono il colpo per la fascia sinistra

(Di sabato 20 agosto 2022) Il, a sorpresa, ha trovato il suo terzino sinistro a tutta: ihanno infatti preso l’argentinoIl, a sorpresa, ha trovato il suo terzino sinistro a tutta: ihanno infatti preso l’argentino. L’ex Torino arriva a parametro zero ed è pronto a mettersi a disposizione di Pecchia già nei prossimi giorni e iniziare la nuova avventura con il club Ducale. Lo scrive La Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Cristian Ansaldi può considerarsi un nuovo giocatore del Parma dopo essersi svincolato nei mesi scorsi dal Torino. Il difensore argentino, di grande esperienza nella massima serie, è stata una precisa scelta del club. Alle 20.45 prosegue la 2ª giornata: nel Benevento, in casa del Genoa, Caserta si gioca la panchina, pronto l'ex romanista. In campo anche Perugia-Parma e Ascoli-Spal. Il conto alla rovescia è finito, alle 20,45 Perugia e Parma si affronteranno per il secondo turno di serie B. Pecchia deve fare a meno degli infortunati Buffon, Cobbaut, Hainaut, Osorio, Schiattarella.