LIVE Vuelta a Espana 2022, tappa di oggi in DIRETTA: attacca Maté, gruppo a 40? (Di sabato 20 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DELLA Vuelta 2022 16.49 30 chilometri all’arrivo: rimane invariata la situazione in corsa. 16.47 Florian De Tier continua a tirare in gruppo: il belga sta spendendo tantissimo. 16.45 La corsa si sta dirigendo verso Amersfoort per poi virare in direzione Utrecht. 16.42 Il gruppo rimane sornione a 40 secondi da Maté, convinto di poter accelerare fra poco. 16.39 Velocità di 45,1 km/h nelle prime tre ore di corsa. 16.37 Anche Wouter Poels era rimasto attardato dal gruppo per un problema meccanico ed è riuscito a rientrare. 16.35 Caduta nel gruppo per Mark Donovan (Team DSM). 16.32 Prova ad attaccare Luis Angel Maté! Lo spagnolo guadagna ... Leggi su oasport (Di sabato 20 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELLA16.49 30 chilometri all’arrivo: rimane invariata la situazione in corsa. 16.47 Florian De Tier continua a tirare in: il belga sta spendendo tantissimo. 16.45 La corsa si sta dirigendo verso Amersfoort per poi virare in direzione Utrecht. 16.42 Ilrimane sornione a 40 secondi da, convinto di poter accelerare fra poco. 16.39 Velocità di 45,1 km/h nelle prime tre ore di corsa. 16.37 Anche Wouter Poels era rimasto attardato dalper un problema meccanico ed è riuscito a rientrare. 16.35 Caduta nelper Mark Donovan (Team DSM). 16.32 Prova adre Luis Angel! Lo spagnolo guadagna ...

