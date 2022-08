(Di sabato 20 agosto 2022) Sei mesi dopo essersi arruolato a Kiev, Oleksandr Usyk ritrova Anthony Joshua in Arabia Saudita per difendere il titolo mondiale dei pesi massimi

leonzan75 : RT @ilpost: L’incontro di boxe più atteso dell’anno - ilpost : L’incontro di boxe più atteso dell’anno - cioffialberto10 : RT @AlbiT4ro: @melancholia79 guarda che se non vuoi vedere l’incontro di boxe devi levarlo il Milan - AlbiT4ro : @melancholia79 guarda che se non vuoi vedere l’incontro di boxe devi levarlo il Milan -

Usyk si era infatti arruolato nell'esercito ucraino e aveva combattuto al fronte per un mesetto (tra febraio e marzo), poi è tornato ad allenarsi perdell'anno che mette sul tavolo una ...... ha saputo trasformare delusione e rabbia per non essere entrata in una finale che sarebbe stata meritatissima, e ha condotto alla grandeper la medaglia di bronzo. Un risultato davvero ...