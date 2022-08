Lecce, Di Marzio: “Assalto dei Pugliesi per Pongracic” (Di sabato 20 agosto 2022) Lecce Pongracic- Il Lecce continua la sua preparazione in vista del secondo match stagionale in casa del Sassuolo. I Pugliesi sfideranno i Neroverdi alle ore 20:45, di domani sera. Il Lecce continua attivamente il suo mercato in entrata, per rendere il più possibile la squadra competitiva, dopo l’ottima prestazione contro l’Inter. Dopo l’infortunio del nuovo acquisto: Marc Cetin, i Pugliesi hanno bisogno di un nuovo rinforzo per la retroguardia difensiva. Il nome più gettonato nelle ultime ore è quello di Marin Pongracic, classe 97?, difensore in forza al Wolfsburg. Il Tedesco è cresciuto nelle giovanili del Bayern Monaco e del Dortmund, prima di trasferirsi nella squadra dei Lupi. Il Lecce sta accelerando i contatti con il club dei Tedesco per ... Leggi su seriea24 (Di sabato 20 agosto 2022)- Ilcontinua la sua preparazione in vista del secondo match stagionale in casa del Sassuolo. Isfideranno i Neroverdi alle ore 20:45, di domani sera. Ilcontinua attivamente il suo mercato in entrata, per rendere il più possibile la squadra competitiva, dopo l’ottima prestazione contro l’Inter. Dopo l’infortunio del nuovo acquisto: Marc Cetin, ihanno bisogno di un nuovo rinforzo per la retroguardia difensiva. Il nome più gettonato nelle ultime ore è quello di Marin, classe 97?, difensore in forza al Wolfsburg. Il Tedesco è cresciuto nelle giovanili del Bayern Monaco e del Dortmund, prima di trasferirsi nella squadra dei Lupi. Ilsta accelerando i contatti con il club dei Tedesco per ...

