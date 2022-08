Inter-Spezia | le probabili formazioni del match

(Di sabato 20 agosto 2022) Questa sera alle 20:45 termina l’anticipo della seconda giornata di Serie A 2022/23. Ilnotturno di questo sabato vedrà sfidarsi. I nerazzurri sono riusciti a vincere in extremis la prima di campionato contro il Lecce grazie ad un gol di Dumfries. Questa sera l’sarà chiamata a migliorare la propria precisione sotto porta. I liguri di Gotti invece hanno convinto nella scorsa sfida contro l’Empoli, e il test contro una big del nostro campionato rappresenta l’opportunità giusta per mettersi alla prova. Inzaghi conferma tutta l’ossatura principale della sua squadra, cambiando di fatto solo tre pedine. Confermato Dimarco, questa volta però impiegato sulla fascia sinista, trova spazio in difesa anche Bastoni. Sull’esterno opposto invece l’autore del gol vittoria contro il Lecce, Denzel Dumfries, ...

