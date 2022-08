Inter-Spezia | Inzaghi | “Fatta una partita seria”

Leggi su intermagazine

(Di sabato 20 agosto 2022) Simonenel postdi, match della seconda giornata della Serie A 22/23 L’allenatore dell’Simone, al termine del match vinto per 3 a 0 contro lo, e valevole per la seconda giornata della Serie A 2022/2023, ha raccontato le sue impressioni sul match di San Siro ai microfoni di Sky Sport. La squadra ha dimostrato capacità di adattarsi al nuovo attacco, vuol dire che è reattiva e capisce come giocare? “Sì, la prestazione è stata molto buona. Abbiamo fatto unamolto, eravamo molto concentrati. Forse nel primo quarto d’ora eravamo contratti, dopo il gol però potevamo farne un altro. Siamo stati bravi a segnare ad inizio ripresa e recuperare l’aggressività. Lo ...