Il West Ham minaccia una causa sul prezzo della birra allo stadio (Di sabato 20 agosto 2022) Il West Ham United ha minacciato di intraprendere un’azione legale contro i proprietari del London Stadium se i prezzi di birra e cibo all’interno dell’impianto non saranno abbassati. Il club non è soddisfatto dei prezzi fissati e ha affermato che avvierà una causa se la questione non verrà risolta prima della partita di campionato di L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di sabato 20 agosto 2022) IlHam United hato di intraprendere un’azione legale contro i proprietari del London Stadium se i prezzi die cibo all’interno dell’impianto non saranno abbassati. Il club non è soddisfatto dei prezzi fissati e ha affermato che avvierà unase la questione non verrà risolta primapartita di campionato di L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

DiMarzio : #UECL I Primo gol in maglia @WestHam per Gianluca #Scamacca - DiMarzio : #Calciomercato | #WestHam, offerta per #Kiwior dello #Spezia. Anche il #Milan interessato al difensore - CalcioFinanza : Il West Ham minaccia un'azione legale contro il prezzo della birra allo stadio - msorrentinorm : @InsiderLazio Emerson al west Ham , data per fatta ormai - FMonderna : Emerson per 20 milioni al West Ham Che salvata che abbiamo avuto #sslazio -