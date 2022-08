Ferisce 19enne con cocci di bottiglia | la Polizia denuncia un minore

(Di sabato 20 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – Un 17enne di origine egiziana è statoto dalladi Stato a Caserta per aver ferito con uno diun tunisino di 19 anni in seguito ad una lite. L’episodio si è verificato nella tarda serata di giovedì nei pressi dei giardini della Flora, a pochi passi da piazza Carlo di Borbone, dove c’è l’ingresso principale della Reggia Vanvitelliana. I due avrebbero iniziato a litigare a pugni e calci, e si sarebbero poi spostati nella vicina piazza Dante, cuore della movida casertana; qui ilavrebbe raccoltodiferendo ilal volto e al collo. Qualcuno avrebbe anche cercato di dividere i due litiganti, senza riuscirvi. La Squadra Volante della Questura e la Squadra ...

