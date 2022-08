Europei nuoto 2022, Paltrinieri oro 5 km e Acerenza argento (Di sabato 20 agosto 2022) (Adnkronos) – Gregorio Paltrinieri vince la medaglia d’oro nella 5 km in acque libere agli Europei di nuoto di Roma 2022. Domenico Acerenza conquista l’argento completando la doppietta azzurra. Nel mare di Ostia, Paltrinieri trionfa in 52’13’’5 conservando il titolo europeo vinto a Budapest un anno fa e conquistando il secondo oro a Roma dopo quello degli 800 stile libero. Acerenza chiude al secondo posto in 52’14’’2. Al terzo posto il francese Logan Fontaine (52’20’’8) che si aggiudica la medaglia di bronzo L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di sabato 20 agosto 2022) (Adnkronos) – Gregoriovince la medaglia d’oro nella 5 km in acque libere aglididi Roma. Domenicoconquista l’completando la doppietta azzurra. Nel mare di Ostia,trionfa in 52’13’’5 conservando il titolo europeo vinto a Budapest un anno fa e conquistando il secondo oro a Roma dopo quello degli 800 stile libero.chiude al secondo posto in 52’14’’2. Al terzo posto il francese Logan Fontaine (52’20’’8) che si aggiudica la medaglia di bronzo L'articolo proviene da Italia Sera.

