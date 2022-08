Estate, da disturbi sonno a irritabilità, il pediatra: “E’ la sindrome da rientro dei piccoli” (Di sabato 20 agosto 2022) (Adnkronos) – Difficoltà a dormire la notte, mal di testa, sbalzi d’umore. Sono alcune spie di quella che i pediatri hanno inquadrato come la ‘sindrome da rientro’. Può colpire i piccoli nei primi 5 giorni dopo la fine delle vacanze e il ritorno a casa. “Si presenta soprattutto nei bambini under 10 ed è determinata dalla necessità dell’adattamento alla riacquisizione dello stile di vita e delle consuete abitudini interrotti, in modo piacevole, dal periodo delle vacanze”, segnala all’Adnkronos Salute Italo Farnetani, professore ordinario di Pediatria dell’università Ludes-United Campus of Malta. “Questo adattamento in alcuni bambini suscita uno stress responsabile di alcuni sintomi clinici, che vanno conosciuti per evitare di pensare che siano determinati da malattie. Ma nello stesso tempo si deve attuare una strategia di ... Leggi su italiasera (Di sabato 20 agosto 2022) (Adnkronos) – Difficoltà a dormire la notte, mal di testa, sbalzi d’umore. Sono alcune spie di quella che i pediatri hanno inquadrato come la ‘da’. Può colpire inei primi 5 giorni dopo la fine delle vacanze e il ritorno a casa. “Si presenta soprattutto nei bambini under 10 ed è determinata dalla necessità dell’adattamento alla riacquisizione dello stile di vita e delle consuete abitudini interrotti, in modo piacevole, dal periodo delle vacanze”, segnala all’Adnkronos Salute Italo Farnetani, professore ordinario di Pediatria dell’università Ludes-United Campus of Malta. “Questo adattamento in alcuni bambini suscita uno stress responsabile di alcuni sintomi clinici, che vanno conosciuti per evitare di pensare che siano determinati da malattie. Ma nello stesso tempo si deve attuare una strategia di ...

LocalPage3 : Estate, da disturbi sonno a irritabilità, il pediatra: 'E' la sindrome da rientro dei piccoli'… - lifestyleblogit : Estate, da disturbi sonno a irritabilità, il pediatra: 'E' la sindrome da rientro dei piccoli' - - italiaserait : Estate, da disturbi sonno a irritabilità, il pediatra: “E’ la sindrome da rientro dei piccoli” - seregillies : bella l'estate molto bella quando sei pronta a passare una bella giornata poi ti quasi rompi un piede sbatti la tes… - Mauriziocresc11 : RT @Nurse24it: Sono in aumento lo stress, l’ansia, i disturbi del sonno per i sanitari che, in piena estate, si trovano costretti a turni c… -