Cassano: «Dybala non è un fenomeno! Se sei forte la Juve non ti manda via» (Di sabato 20 agosto 2022) . Le parole dell’ex calciatore Antonio Cassano ha parlato ai microfoni della Bobo Tv di Paulo Dybala. Ecco le parole dell’ex calciatore: «A 29 anni, se sei forte, la Juventus non ti manda via. Le 4-5 big non l’hanno preso in considerazione nemmeno come riserva. L’Inter lo ha parcheggiato, poi ha preso Lukaku e gli ha detto ‘vai a casa’. Con tutto il rispetto, è andato alla Roma per soli 5 milioni annui, quando ne chiedeva 10. Lo dico dai tempi del Palermo: non è un fenomeno» L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 20 agosto 2022) . Le parole dell’ex calciatore Antonioha parlato ai microfoni della Bobo Tv di Paulo. Ecco le parole dell’ex calciatore: «A 29 anni, se sei, lantus non tivia. Le 4-5 big non l’hanno preso in considerazione nemmeno come riserva. L’Inter lo ha parcheggiato, poi ha preso Lukaku e gli ha detto ‘vai a casa’. Con tutto il rispetto, è andato alla Roma per soli 5 milioni annui, quando ne chiedeva 10. Lo dico dai tempi del Palermo: non è un fenomeno» L'articolo proviene da Calcio News 24.

ptz_gabriele : 'Sánchez è più forte di Dybala' Il genio di Bari vecchia colpisce ancora. #Cassano #ASRoma #Dybala - LAROMA24 : Cassano: 'I top club non volevano Dybala neanche come riserva. Non è un fenomeno, è più forte Sanchez' #AsRoma… - PagineRomaniste : #Cassano: '#Dybala non l'ha preso in considerazione nessuno. L'#Inter l'ha parcheggiato e #Sanchez è più forte'… - romanewseu : Cassano su Dybala: “Se sei forte la Juventus non ti lascia andare. Sanchez è migliore di lui” ??… - fattoputiniano : Cassano rosica perché Dybala, pur avendo una situazione familiare simile alla sua (mancanza di una figura paterna i… -