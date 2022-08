Amici, uno storico protagonista del talent rivela come reagiva alle voci di un flirt tra lui e un ballerino del programma (Di sabato 20 agosto 2022) Dopo essersi fatto conoscere nel corso della sesta edizione di Amici, Andrea Dianetti non si è più fermato. L’ex allievo del talent show di Maria De Filippi ha iniziato una lunga e apprezzata gavetta non solo nella recitazione, categoria per la quale si era candidato ai casting, ma anche nella conduzione. Di recente lo abbiamo visto accanto a Dayane Mello a Pupa party, ma nel suo curriculum c’è anche tantissimo teatro e la radio. A breve Andrea sarà fra i protagonisti di Tale e Quale Show, il programma in onda su Rai Uno, condotto da Carlo Conti, giunto alla sua dodicesima edizione. Poche ore fa, l’attore, molto presente sui social, si è intrattenuto con i suoi follower rispondendo a qualche domanda anonima. Andrea ne ha approfittato per mettere a tacere una volta per tutte il rumor che lo vedeva legato ad Adriano Bettinelli, ... Leggi su isaechia (Di sabato 20 agosto 2022) Dopo essersi fatto conoscere nel corso della sesta edizione di, Andrea Dianetti non si è più fermato. L’ex allievo delshow di Maria De Filippi ha iniziato una lunga e apprezzata gavetta non solo nella recitazione, categoria per la quale si era candidato ai casting, ma anche nella conduzione. Di recente lo abbiamo visto accanto a Dayane Mello a Pupa party, ma nel suo curriculum c’è anche tantissimo teatro e la radio. A breve Andrea sarà fra i protagonisti di Tale e Quale Show, ilin onda su Rai Uno, condotto da Carlo Conti, giunto alla sua dodicesima edizione. Poche ore fa, l’attore, molto presente sui social, si è intrattenuto con i suoi follower rispondendo a qualche domanda anonima. Andrea ne ha approfittato per mettere a tacere una volta per tutte il rumor che lo vedeva legato ad Adriano Bettinelli, ...

