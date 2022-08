(Di venerdì 19 agosto 2022) Meno bravo, ma più grosso. Ala rivincita tra Oleksandred Anthonyruota tutta attorno alla capacità del britannico di sfruttare la sua maggiore stazza, gestendo allo stesso tempo la coordinazione e l’esplosività dell’ucraino. La prima chiave perè la consapevolezza di un minor talento rispetto ad. “Nel primo match il mio obiettivo è stato fare 12 round e dimostrare di poter boxare bene come lui“, ha ammesso nelle scorse settimaneche chiama in causa anche l’altra chiave: “Questi mancini sono un incubo. Se Oleksandr non fosse stato mancino, lo avrei battuto al 100%“. Di tutta risposta, l’ucraino si è presentato all’allenamento pubblico sfoggiando una guardia ortodossa. Forse una provocazione di classe, in pieno stile, quasi ...

sportface2016 : #Usyk a sorpresa non cambia peso, #Joshua rivoluziona tutto: a Jeddah il ko è più probabile #UsykJoshua2 -

SPORTFACE.IT

... i gemelli simbolo dell'Ucraina Era lontano, in Inghilterra, anche Olexander, medaglia d'oro ... ha il suo combattente sul campo: Yuriy Vernydub, allenatore dello Sheriff Tiraspol ,dei ...... i gemelli simbolo dell'Ucraina Era lontano, in Inghilterra, anche Olexander, medaglia d'oro ... ha il suo combattente sul campo: Yuriy Vernydub, allenatore dello Sheriff Tiraspol ,dei ... Usyk a sorpresa non cambia peso, Joshua rivoluziona tutto: a Jeddah il ko è più probabile Meno bravo, ma più grosso. A Jeddah la rivincita tra Oleksandr Usyk ed Anthony Joshua ruota tutta attorno alla capacità del britannico di sfruttare la sua maggiore stazza, gestendo allo stesso tempo l ...Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...