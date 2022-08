Tuffi: Europei, Pellacani e Pizzini in finale nel trampolino 3 metri (Di venerdì 19 agosto 2022) Roma, 19 ago. - (Adnkronos) - Italia protagonista anche nel trampolino 3 metri femminile ai campionati Europei di Roma 2022. Chiara Pellacani chiude le eliminatorie in testa con 294.50 punti, un decimo davanti alla svizzera Michelle Heimberg (294.40). Si qualifica anche Elisa Pizzini, al debutto agli Europei, con il quinto punteggio: 262.80. La finale che assegnerà le medaglie è in programma oggi alle 16.45. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 19 agosto 2022) Roma, 19 ago. - (Adnkronos) - Italia protagonista anche nelfemminile ai campionatidi Roma 2022. Chiarachiude le eliminatorie in testa con 294.50 punti, un decimo davanti alla svizzera Michelle Heimberg (294.40). Si qualifica anche Elisa, al debutto agli, con il quinto punteggio: 262.80. Lache assegnerà le medaglie è in programma oggi alle 16.45.

Eurosport_IT : ???? Europei, medaglie Italia ?????? ????? Atletica: ??x2,??x1,??x3 ????? Canottaggio: ??x4,??x2,??x3 ????? Ciclismo: ??x3,??x5,??x… - Agenzia_Ansa : Europei tuffi: il capitano dell'Italtuffi Giovanni Tocci e Lorenzo Marsaglia si qualificano per la finale, in progr… - GDF : #Tuffi: nei Campionati Europei di #nuoto, Chiara Pellacani, in coppia con Elena Bertocchi, conquista la medaglia d'… - Il_Paradroide : RT @Eurosport_IT: ???? Europei, medaglie Italia ?????? ????? Atletica: ??x2,??x1,??x3 ????? Canottaggio: ??x4,??x2,??x3 ????? Ciclismo: ??x3,??x5,??x4 ?????… - aLaliselereza : RT @Eurosport_IT: ???? Europei, medaglie Italia ?????? ????? Atletica: ??x2,??x1,??x3 ????? Canottaggio: ??x4,??x2,??x3 ????? Ciclismo: ??x3,??x5,??x4 ?????… -