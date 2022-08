Sofia Goggia a Rtl 102.5: “In valigia non posso fare a meno della mia moka” (Di venerdì 19 agosto 2022) Sofia Goggia (foto Fisi)MILANO – Questa mattina Sofia Goggia ha salutato gli ascoltatori in diretta in radiovisione su Rtl 102.5. È pronta per una nuova avventura sportiva in Argentina. “Dopo tre anni torno a sciare e lo faccio in Argentina, una trasferta che amo particolarmente”, dice la Goggia a La Famiglia giù al nord con Sara Calogiuri, Massimo Galanto, Jennifer Pressman e Mario Vai. “La preparazione l’ho fatta questa estate e adesso andiamo a fare un mese di sci. D’estate tanto lavoro per tenere botta durante l’inverno”, continua Sofia. Sport, allenamento e sacrifici. Anche a tavola. “Sono una grande amante dei vini e nella mia dieta c’è un bicchiere di vino”, racconta ancora in radiovisione la campionessa di sci vincitrice di tre Coppe del Mondo di discesa libera ... Leggi su lopinionista (Di venerdì 19 agosto 2022)(foto Fisi)MILANO – Questa mattinaha salutato gli ascoltatori in diretta in radiovisione su Rtl 102.5. È pronta per una nuova avventura sportiva in Argentina. “Dopo tre anni torno a sciare e lo faccio in Argentina, una trasferta che amo particolarmente”, dice laa La Famiglia giù al nord con Sara Calogiuri, Massimo Galanto, Jennifer Pressman e Mario Vai. “La preparazione l’ho fatta questa estate e adesso andiamo aun mese di sci. D’estate tanto lavoro per tenere botta durante l’inverno”, continua. Sport, allenamento e sacrifici. Anche a tavola. “Sono una grande amante dei vini e nella mia dieta c’è un bicchiere di vino”, racconta ancora in radiovisione la campionessa di sci vincitrice di tre Coppe del Mondo di discesa libera ...

