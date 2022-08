Si cerca il nuovo James Bond, ma “deve essere giovane”: ecco chi è in lizza per il prossimo 007 (Di venerdì 19 agosto 2022) A.A.A. nuovo 007 cercasi. Trovare il volto giusto per il prossimo James Bond sta diventando una vera e propria impresa che, di mese in mese, si arricchisce di indiscrezioni e dettagli inaspettati. Il post Daniel Craig è diventato più complicato del previsto per Barbara Broccoli, leggendaria produttrice degli adattamenti dei celebri romanzi di Ian Fleming, che dopo aver escluso l’ipotesi di una 007 donna, ora scommette su un’altra importante novità: puntare su un attore giovane che abbiamo al massimo una trentina d’anni. IL prossimo James Bond DOVRÀ essere giovane – I produttori dell’iconica saga di Bond sono dunque alla ricerca del volto giusto per il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 19 agosto 2022) A.A.A.007si. Trovare il volto giusto per ilsta diventando una vera e propria impresa che, di mese in mese, si arricchisce di indiscrezioni e dettagli inaspettati. Il post Daniel Craig è diventato più complicato del previsto per Barbara Broccoli, leggendaria produttrice degli adattamenti dei celebri romanzi di Ian Fleming, che dopo aver escluso l’ipotesi di una 007 donna, ora scommette su un’altra importante novità: puntare su un attoreche abbiamo al massimo una trentina d’anni. ILDOVRÀ– I produttori dell’iconica saga disono dunque alla ridel volto giusto per il ...

