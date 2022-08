Salerno | scomparsa Ciro Palmieri | fermati due figli e la moglie

(Di venerdì 19 agosto 2022) (Adnkronos) –questa mattina lae duedi, l’uomo scomparso a fine luglio nel salernitano, con l’accusa di omicidio volontario aggravato dalla crudeltà e occultamento di cadavere. I militari in servizio presso la stazione dei carabinieri di Giffoni Valle Piana, insieme al personale della compagnia di Battipaglia hanno eseguito i due provvedimenti di fermo di indiziato di delitto emessi dalla Procura die dalla Procura per i minorenni, nei confronti di Monica Milite e di duedella coppia, di cui uno di 15 anni. Le indagini sono partite dalla denuncia dipresentata dalladiil 30 luglio scorso alla stazione dei carabinieri di Giffoni Valle ...

NAPOLI - Moglie e figli l'hanno accoltellato fino ad ucciderlo e poi hanno gettato il cadavere dell'uomo in un dirupo, vicino alle montagne ...