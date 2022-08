LIVE Sinner-Auger-Aliassime 6-2 3-2, ATP Cincinnati 2022 in DIRETTA: l’azzurro conduce il secondo set (Di venerdì 19 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-2 COME STA GIOCANDO JANNIK Sinner! Altro bolide in risposta e vincente diagonale di diritto. 15-40 DUE PALLE BREAK Sinner 15-30 Servizio e diritto in contropiede del canadese. 0-30 Doppio fallo di Auger-Aliassime. 0-15 Ottimo inizio di Sinner nel game. 3-2 Bravissimo l’azzurro che resta avanti allo scoccare dell’ora di gioco. 40-30 Auger Aliassime DISEGNA IL CAMPO E SBIANCA LA RIGA CON IL DIRITTO LUNGOLINEA 40-15 Lunga l’accelerazione di diritto centrale di Sinner. 40-0 Servizio e rovescio di Sinner che si sincera delle condizioni del canadese che è caduto nel tentativo di recupero. 30-0 Servizio radente del classe 2000. 15-0 Prima esterna di ... Leggi su oasport (Di venerdì 19 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4-2 COME STA GIOCANDO JANNIK! Altro bolide in risposta e vincente diagonale di diritto. 15-40 DUE PALLE BREAK15-30 Servizio e diritto in contropiede del canadese. 0-30 Doppio fallo di. 0-15 Ottimo inizio dinel game. 3-2 Bravissimoche resta avanti allo scoccare dell’ora di gioco. 40-30DISEGNA IL CAMPO E SBIANCA LA RIGA CON IL DIRITTO LUNGOLINEA 40-15 Lunga l’accelerazione di diritto centrale di. 40-0 Servizio e rovescio diche si sincera delle condizioni del canadese che è caduto nel tentativo di recupero. 30-0 Servizio radente del classe 2000. 15-0 Prima esterna di ...

