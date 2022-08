Leopardi a Napoli: un feeling con il popolo? (Di venerdì 19 agosto 2022) Non è facile raccontare del soggiorno di Giacomo Leopardi a Napoli. Goethe, Stendhal, Melville, ci hanno abituato a leggere parole, riguardo alla città che amiamo, che ci mandano ‘nzuocolo, in sollucchero. Questi autori ci hanno lasciato descrizioni incredule per l’atmosfera magica di Napoli, o anche solo righe entusiastiche sul San Carlo, o su via Toledo. ... L'articolo proviene da Espresso napoletano. Leggi su espressonapoletano (Di venerdì 19 agosto 2022) Non è facile raccontare del soggiorno di Giacomo. Goethe, Stendhal, Melville, ci hanno abituato a leggere parole, riguardo alla città che amiamo, che ci mandano ‘nzuocolo, in sollucchero. Questi autori ci hanno lasciato descrizioni incredule per l’atmosfera magica di, o anche solo righe entusiastiche sul San Carlo, o su via Toledo. ... L'articolo proviene da Espresso napoletano.

C01610695Simone : @Giac_leopardi @spicciar Perché la Roma ed il Napoli lottano per lo scudetto ????????ancora pensate a quelli - aquilarandagia3 : @Giac_leopardi giudico da quello che scrivi, ribadisco per me hai scritto una colossale cazzata, se è una colpa ess… - Giac_leopardi : @spicciar Per quanto schifi questo giornale, è evidente che sia un titolo per la corsa scudetto, questa volta ci pu… - ninakreuz : Allora io abito in provincia di Napoli e ti faccio un elenco: - Scavi di Pompei - Scavi di Ercolano - Rovine di Sta… - Luxgraph : BEA Chieri - Leopardi Future Lab, ecco il nuovo allenatore -