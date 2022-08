La salute ha un ruolo centrale nella comunicazione | ormai è un tema di pubblica utilità

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 19 agosto 2022) Negli ultimi trent’anni, uno dei trend topic più importanti e di maggiore interesse è stato la, che ha acquisito une di grande visibilità in molti flussi comunicativi. Il concetto stesso diè cambiato, in quanto oggi è inteso a più ampio spettro come uno stato di benessere fisico, sociale e mentale. Di conseguenza comunicare riguardo temi di sanitàsignifica modificare il senso delle nostre vite e delle nostre relazioni, il modo con cui viviamo e ci relazioniamo agli altri. In questi anni di ‘infodemia’, si è capito quanto scienza e divulgazione scientifica possano essere due cose totalmente diverse. La divulgazione è infatti lo strumento attraverso il quale si interpretano i risultati della scienza e li si rendono fruibili a tutti. Trasforma cioè la crudezza dei ...