Juventus, per il colpo più atteso da Allegri serve ancora pazienza (Di venerdì 19 agosto 2022) La Juventus ha vinto la prima giornata di campionato, ma Allegri dovrà aspettare ancora per l’arrivo di un giocatore. Nonostante le difficoltà della prima mezz’ora, la Juventus è riuscita a battere il Sassuolo di Alessio Dionisi con un secco 3-0. A sbloccare il risultato è stato il nuovo arrivo Angel Di Maria che, però, è Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 19 agosto 2022) Laha vinto la prima giornata di campionato, madovrà aspettareper l’arrivo di un giocatore. Nonostante le difficoltà della prima mezz’ora, laè riuscita a battere il Sassuolo di Alessio Dionisi con un secco 3-0. A sbloccare il risultato è stato il nuovo arrivo Angel Di Maria che, però, è Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

romeoagresti : La #Juventus ha chiuso per il talentuoso attaccante, classe 2004, Tommaso #Mancini. Al #Vicenza andrà una cifra poc… - DiMarzio : #Calciomercato | #Juventus, ancora niente accordo totale per #Depay: la situazione - marcoconterio : ?????? Proseguono i contatti tra #Juventus, #FCBarcelona ed entourage di Memphis Depay per riuscire a trovare una so… - Adenuricfla : RT @Gianpaolo_5: '#Pogba? Rotto' '#DiMaria? Vecchio e pensa al Mondiale' '#Gatti? In Champions con uno che viene dalla B?' '#Bremer? Str… - peppe_v88 : Qui lo dico e qui lo nego: Rabiot Adrien sarà il miglior acquisto per la Juventus FC 2022/23. -