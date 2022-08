Juve, brutte notizie per Allegri: un altro titolarissimo assente contro la Samp (Di venerdì 19 agosto 2022) Piove sempre sul bagnato. Sembra una frase fatta, ma in questo caso è veritiera, per lo meno per la Juventus. Dopo il brillante 3-0 rifilato al Sassuolo la sera di Ferragosto, la Juve andrà in trasferta a Marassi per la seconda di Serie A. Come se Di Maria e Pogba non bastassero, un altra tegola cade dal tetto dei bianconeri: Bonucci è a forte rischio per la sfida con la Samp. Come riportato da Romeo Agresti di Goal, il difensore e capitano della Juventus avrebbe rimediato un affaticamento al flessore. FOTO: Getty – Bonucci-Juve-Samp Di conseguenza la coppia Bonucci-Bremer verrebbe subito sciolta, virando verso l’inserimento di Gatti accanto al brasiliano. Per l’ex Frosinone si avvicina il sogno della prima presenza in Serie A. Dopo Di Maria, anche Bonucci ha rimediato un ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 19 agosto 2022) Piove sempre sul bagnato. Sembra una frase fatta, ma in questo caso è veritiera, per lo meno per lantus. Dopo il brillante 3-0 rifilato al Sassuolo la sera di Ferragosto, laandrà in trasferta a Marassi per la seconda di Serie A. Come se Di Maria e Pogba non bastassero, un altra tegola cade dal tetto dei bianconeri: Bonucci è a forte rischio per la sfida con la. Come riportato da Romeo Agresti di Goal, il difensore e capitano dellantus avrebbe rimediato un affaticamento al flessore. FOTO: Getty – Bonucci-Di conseguenza la coppia Bonucci-Bremer verrebbe subito sciolta, virando verso l’inserimento di Gatti accanto al brasiliano. Per l’ex Frosinone si avvicina il sogno della prima presenza in Serie A. Dopo Di Maria, anche Bonucci ha rimediato un ...

