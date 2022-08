Jacobs rinuncia all'ultimo secondo: staffetta 4x100, caos in pista agli Europei (Di venerdì 19 agosto 2022) Non c'è Marcell Jacobs e la staffetta 4x100 italiana arranca in batteria agli Europei di atletica leggera di Monaco di Baviera, centrando però la finale grazie al ripescaggio. Non tutto è perduto, insomma: bissare l'oro olimpico di Tokyo sarà molto difficile, molto se non tutto dipenderà proprio da Jacobs. Il velocista texano, fresco di oro europeo nei 100 metri individuali, è stato costretto a dare forfait dopo aver valutato le proprie condizioni fisiche nel corso del riscaldamento pre-gara. Una scelta "conservativa" e prudenziale, nella convinzione che il quartetto azzurro, pur privo della sua punta di diamante, riuscisse a passare il turno e dare a Jacobs ancora qualche ora di riposo per recuperare. A sostituire il "texano" è stato Hillary Polanco Rio ma il ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 19 agosto 2022) Non c'è Marcelle laitaliana arranca in batteriadi atletica leggera di Monaco di Baviera, centrando però la finale grazie al ripescaggio. Non tutto è perduto, insomma: bissare l'oro olimpico di Tokyo sarà molto difficile, molto se non tutto dipenderà proprio da. Il velocista texano, fresco di oro europeo nei 100 metri individuali, è stato costretto a dare forfait dopo aver valutato le proprie condizioni fisiche nel corso del riscaldamento pre-gara. Una scelta "conservativa" e prudenziale, nella convinzione che il quartetto azzurro, pur privo della sua punta di diamante, riuscisse a passare il turno e dare aancora qualche ora di riposo per recuperare. A sostituire il "texano" è stato Hillary Polanco Rio ma il ...

