"Io li ammazzo": la violenta lite di Ruberti che imbarazza il Pd (Di venerdì 19 agosto 2022) Una violenta lite in un ristorante di Frosinone imbarazza il Partito Democratico. A proferire le violente minacce che si sentono nel video pubblicato dal Foglio è infatti Albino Ruberti, capo di Gabinetto del sindaco di Roma, Roberto Gualtieri."Io li ammazzo. Devono venire a chiede scusa per quello che mi hanno chiesto", urla Ruberti. E ancora: L'articolo proviene da Inews24.it.

