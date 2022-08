Infortunio Demme, ecco l’esito degli esami (Di venerdì 19 agosto 2022) Il Napoli ha comunicato l’esito degli esami medici di Diego Demme. Ieri il calciatore italo-tedesco ha dovuto abbandonare l’allenamento al centro tecnico di Castel Volturno dopo uno scontro con Anguissa. Come comunicato dal club napoletano, “Diego Demme questa mattina ha sostenuto i controlli in seguito ad un trauma contusivo riportato ieri in allenamento. Gli esami hanno evidenziato una infrazione del cuboide del piede sinistro. Il centrocampista azzurro ha già cominciato la riabilitazione”. L’atleta salterà di sicuro la gara col Monza e poi valuterà le sue condizioni. Al momento già indossa una fasciatura al piede infortunato. Continua così l’estate sottotono del centrocampista che ha poco spazio nel Napoli e, tramite il suo agente Marco Busiello, ha fatto intendere alla società ... Leggi su napolipiu (Di venerdì 19 agosto 2022) Il Napoli ha comunicatomedici di Diego. Ieri il calciatore italo-tedesco ha dovuto abbandonare l’allenamento al centro tecnico di Castel Volturno dopo uno scontro con Anguissa. Come comunicato dal club napoletano, “Diegoquesta mattina ha sostenuto i controlli in seguito ad un trauma contusivo riportato ieri in allenamento. Glihanno evidenziato una infrazione del cuboide del piede sinistro. Il centrocampista azzurro ha già cominciato la riabilitazione”. L’atleta salterà di sicuro la gara col Monza e poi valuterà le sue condizioni. Al momento già indossa una fasciatura al piede infortunato. Continua così l’estate sottotono del centrocampista che ha poco spazio nel Napoli e, tramite il suo agente Marco Busiello, ha fatto intendere alla società ...

