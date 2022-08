I vini con le etichette di Hitler e Mussolini, in commercio dal 1995, smetteranno di essere venduti (Di venerdì 19 agosto 2022) L’azienda vinicola vini Lunardelli, che dal 1995 produce una contestata linea “storica” illustrata principalmente da etichette con immagini di Adolf Hitler e Benito Mussolini, ha annunciato che interromperà la commercializzazione di tutta la linea a partire dal 2023, nel contesto Leggi su ilpost (Di venerdì 19 agosto 2022) L’aziendacolaLunardelli, che dalproduce una contestata linea “storica” illustrata principalmente dacon immagini di Adolfe Benito, ha annunciato che interromperà la commercializzazione di tutta la linea a partire dal 2023, nel contesto

