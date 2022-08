DAZN, quasi 4 mln di spettatori per la prima di Serie A (Di venerdì 19 agosto 2022) Sono 3,7 milioni tifosi complessivi che si sono collegati a DAZN per seguire la prima giornata del campionato di Serie A, con Juve-Sassuolo punta dell’audience con oltre un milione di spettatori, seguita da Milan-Udinese (640 mila) e Verona-Napoli (636 mila). Questi i dati della prima rivelazione Auditel, frutto – sottolinea la piattaforma OTT in una L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di venerdì 19 agosto 2022) Sono 3,7 milioni tifosi complessivi che si sono collegati aper seguire lagiornata del campionato diA, con Juve-Sassuolo punta dell’audience con oltre un milione di, seguita da Milan-Udinese (640 mila) e Verona-Napoli (636 mila). Questi i dati dellarivelazione Auditel, frutto – sottolinea la piattaforma OTT in una L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

