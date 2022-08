Dazn al Governo: “Il problema tecnico della prima giornata è stato risolto” (Di venerdì 19 agosto 2022) Come appreso dall’ANSA, Dazn ha assicurato al Governo che i problemi tecnici della prima giornata del campionato di Serie A 2022/2023 sono risolti. Pertanto non c’è il rischio di una loro ripetizione dei disservizi durante il prossimo weekend calcistico. Le rassicurazioni sono state date dalla stessa piattaforma, presente con i propri vertici Bernabè ed Azzi al tavolo convocato da Valentina Vezzali, sottosegretaria allo Sport. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 19 agosto 2022) Come appreso dall’ANSA,ha assicurato alche i problemi tecnicidel campionato di Serie A 2022/2023 sono risolti. Pertanto non c’è il rischio di una loro ripetizione dei disservizi durante il prossimo weekend calcistico. Le rassicurazioni sono state date dalla stessa piattaforma, presente con i propri vertici Bernabè ed Azzi al tavolo convocato da Valentina Vezzali, sottosegretaria allo Sport. SportFace.

