Cobolli Gigli duro | «Juventus in alto mare Kean? Decida se non vuole fare come Balotelli»

L'ex presidente della Juventus Cobolli Gigli ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss, soffermandosi sui bianconeri e giudicando Kean DECISIONI – «Dico che la Juve è in alto mare. Kean si deciderà a diventare grande o vorrà essere un emulo di Balotelli? Gravissimo è stato il suo ritardo alla partita amichevole, è stata giustissima la multa che gli è stata inflitta. Bisogna che questo ragazzo si metta a posto, sennò è alta la tentazione di cederlo»

