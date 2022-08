Chi sono Chituru Ali e Matteo Melluzzo: i nuovi giovani della 4×100 al posto di Tortu e Desalu! (Di venerdì 19 agosto 2022) L’Italia è attesa nelle batterie della 4×100 agli Europei 2022 di atletica leggera, che andranno in scena questa mattina (ore 10.10) a Monaco. I Campioni Olimpici puntano a essere grandi protagonisti e inseguono la qualificazione alla finale di domenica. Non rivedremo però all’opera la squadra che ha firmato l’impresa leggendaria a Tokyo, visto che ci saranno due defezioni nel quartetto: dopo gli sforzi profusi nei turni preliminari dei 200 metri, si è deciso di tenere a riposo Fausto Desalu e Filippo Tortu (impegnato questa sera nell’atto conclusivo sul mezzo giro) Marcell Jacobs torna in gara dopo aver vinto i 100 metri ed è stato inserito nella sua seconda frazione. Lorenzo Patta è stato confermato al lancio. Grande sorpresa per la terza frazione, dove sarà Matteo Melluzzo a prendere il ... Leggi su oasport (Di venerdì 19 agosto 2022) L’Italia è attesa nelle batterieagli Europei 2022 di atletica leggera, che andranno in scena questa mattina (ore 10.10) a Monaco. I Campioni Olimpici puntano a essere grandi protagonisti e inseguono la qualificazione alla finale di domenica. Non rivedremo però all’opera la squadra che ha firmato l’impresa leggendaria a Tokyo, visto che ci saranno due defezioni nel quartetto: dopo gli sforzi profusi nei turni preliminari dei 200 metri, si è deciso di tenere a riposo Fausto Desalu e Filippo(impegnato questa sera nell’atto conclusivo sul mezzo giro) Marcell Jacobs torna in gara dopo aver vinto i 100 metri ed è stato inserito nella sua seconda frazione. Lorenzo Patta è stato confermato al lancio. Grande sorpresa per la terza frazione, dove saràa prendere il ...

CarloCalenda : Non esiste il voto utile e la partita ce la giochiamo a viso aperto. @Azione_it e @ItaliaViva sono gli unici ad ave… - trash_italiano : MA SENZA TE CHI SONO IO? - LuigiBrugnaro : Ecco due imbecilli prepotenti che si fanno beffa della Città… chiedo a tutti di aiutarci a individuarli per punirli… - Lostsoul752 : @giufragio @meb @ItaliaViva @Azione_it Quelli dei conti correnti sono stati rimborsati. Dovevano rimborsare anche chi gioca in borsa? - patripatty5 : RT @ArmoniosiAccent: Quando sarete dentro la cabina elettorale Ricordatevi che il greenpass ad oggi è ancora richiesto per accedere come vi… -