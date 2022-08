sportli26181512 : Chelsea, Pulisic vuole andarsene: Come riportato da ESPN, Pulisic terrà un colloquio con la società del Chelsea per… - Cate1081 : @dianartemide12 Io ho sentito pure i nomi di Martial come ogni anno, e Pulisic il panchinaro del Chelsea???? - jmcvea81 : RT @NoticiaDigitall: Chelsea transfer notebook: Pulisic interest; Jorginho dilemma; Gallagher suitors. - stellascoppett1 : RT @noticiassrt: Chelsea transfer notebook: Pulisic interest; Jorginho dilemma; Gallagher suitors. - Noticiass24hrs : Chelsea transfer notebook: Pulisic interest; Jorginho dilemma; Gallagher suitors. -

Calciomercato Juventus, apertura shock e benestare del. Lo prendono dai Blues , le ultime. In queste fase finali di mercato diverse sorprese potrebbero celarsi dietro l'angolo. Questo in casa bianconera e non solo, vista la quasi unisona necessità ...Dietro l'ex Ajax c'è, altro esubero del: il 32,3% vorrebbe l'americano approdare nel nostro campionato. Meno attraente Emerson Palmieri, altro calciatore in uscita dai Blues: all'...Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...Dovrebbe essere la più semplice delle narrazioni. Cristiano Pulisico, il grande pioniere di un particolare tipo di talento americano in Inghilterra, ...