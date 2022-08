Canoa velocità, Europei 2022: l’Italia centra altre quattro finali! Bene Burgo e Tacchini (Di venerdì 19 agosto 2022) Gli Europei 2022 di Canoa velocità e paraCanoa, in programma nel corso degli European Championships 2022, sono proseguiti oggi, venerdì 19 agosto a Monaco di Baviera, in Germania: nella sessione mattutina della seconda giornata l’Italia ha piazzato altri quattro equipaggi in finale, mentre altri quattro passeranno per le semifinali. Una barca azzurra disputerà la Finale B ed un’altra è stata eliminata. Canoa VELOCITA’ SPECIALITA’ OLIMPICHE Nel K1 1000 maschile Samuele Burgo vince la prima semifinale in 3:35.752 ed ottiene così l’accesso in Finale A., mentre nel K2 500 femminile Susanna Cicali e Cristina Petracca sono seste nella prima semifinale in 1:46.881 e dovranno così disputare la Finale B per ... Leggi su oasport (Di venerdì 19 agosto 2022) Glidie para, in programma nel corso degli European Championships, sono proseguiti oggi, venerdì 19 agosto a Monaco di Baviera, in Germania: nella sessione mattutina della seconda giornataha piazzato altriequipaggi in finale, mentre altripasseranno per le semifinali. Una barca azzurra disputerà la Finale B ed un’altra è stata eliminata.VELOCITA’ SPECIALITA’ OLIMPICHE Nel K1 1000 maschile Samuelevince la prima semifinale in 3:35.752 ed ottiene così l’accesso in Finale A., mentre nel K2 500 femminile Susanna Cicali e Cristina Petracca sono seste nella prima semifinale in 1:46.881 e dovranno così disputare la Finale B per ...

