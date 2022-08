CALCIOMERCATO MILAN, IL MIDTJYLLAND ALLONTANA ONYEDIKA (Di venerdì 19 agosto 2022) Un altro lungo braccio di ferro, stavolta con scadenza obbligatoria il 1° settembre, attende il MILAN, che ha vinto quello con il Bruges per Charles De Ketelaere, obiettivo prioritario della campagna acquisti di quest’estate, ma rischia di perdere quello con il MIDTJYLLAND per Raphael ONYEDIKA, centrocampista classe 2001. Le dichiarazioni rilasciate oggi da Svend Graversen, direttore sportivo del club danese, sembrano ALLONTANAre il talentuoso nigeriano dall’orbita rossonera. CALCIOMERCATO MILAN, NO DEL MIDTJYLLAND: “VOGLIAMO TENERE ONYEDIKA” “Rapha ha fatto davvero bene con noi – ha spiegato Graversen -, quindi posso capire che ci siano club interessati a lui, perché è un giocatore davvero bravo. Ma noi vogliamo tenerlo per un altro anno, perché ... Leggi su sportnews.snai (Di venerdì 19 agosto 2022) Un altro lungo braccio di ferro, stavolta con scadenza obbligatoria il 1° settembre, attende il, che ha vinto quello con il Bruges per Charles De Ketelaere, obiettivo prioritario della campagna acquisti di quest’estate, ma rischia di perdere quello con ilper Raphael, centrocampista classe 2001. Le dichiarazioni rilasciate oggi da Svend Graversen, direttore sportivo del club danese, sembranore il talentuoso nigeriano dall’orbita rossonera., NO DEL: “VOGLIAMO TENERE” “Rapha ha fatto davvero bene con noi – ha spiegato Graversen -, quindi posso capire che ci siano club interessati a lui, perché è un giocatore davvero bravo. Ma noi vogliamo tenerlo per un altro anno, perché ...

