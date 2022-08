Berlusconi “Non disperderemo l'esperienza Draghi” (Di venerdì 19 agosto 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Ho detto più volte che non disperderemo quanto di buono ha fatto il governo Draghi, anche nella scelta delle persone, naturalmente”. Lo dice, intervistato dal Foglio, il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi, che sottolinea: “Non ho alcuna difficoltà a ripetere” che “il sovranismo è una bufala da mettere da parte, è un'idea stupida e stupidi sono quelli che ci credono”. “Il nostro centrodestra – aggiunge – non ha nulla a che vedere con le componenti di estrema destra che esistono in altri paesi, mentre in Italia sono fortunatamente ininfluenti perchè esiste una grande destra democratica. La nostra presenza – lo ripeto – è garanzia della vocazione democratica, europeista e atlantista della coalizione. Se così non fosse non potremmo farne parte”. In merito al conflitto in Ucraina sottolinea: “La guerra l'ha ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 19 agosto 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Ho detto più volte che nonquanto di buono ha fatto il governo, anche nella scelta delle persone, naturalmente”. Lo dice, intervistato dal Foglio, il leader di Forza Italia Silvio, che sottolinea: “Non ho alcuna difficoltà a ripetere” che “il sovranismo è una bufala da mettere da parte, è un'idea stupida e stupidi sono quelli che ci credono”. “Il nostro centrodestra – aggiunge – non ha nulla a che vedere con le componenti di estrema destra che esistono in altri paesi, mentre in Italia sono fortunatamente ininfluenti perchè esiste una grande destra democratica. La nostra presenza – lo ripeto – è garanzia della vocazione democratica, europeista e atlantista della coalizione. Se così non fosse non potremmo farne parte”. In merito al conflitto in Ucraina sottolinea: “La guerra l'ha ...

