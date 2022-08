(Di venerdì 19 agosto 2022) Non sono bastati duee una prima metà di gara quasi perfetta:è statonegli ottavi di finale del Master 1000 dida. Prosegue il momento difficile del tennista altoatesino, approdato al terzo turno del torneo americano grazie al ritiro di Miomir Kecmanovic. Già nel primo Master sul cemento, a Montreal, era apparso tutt’altro che brillante: dopo aver superato in rimonta il francese Adrian Mannarino, è uscito di scena agli ottavi contro Pablo Carreno Busta. Per, come per Matteo Berrettini, si sta allontanando la possibilità di partecipare all’Atp Finals di Torino. Attualmente i due azzurri sono 14esimo e 15esimo nella Race. L’ultimo posto ...

Eurosport_IT : Jannik soffre, rimonta Kokkinakis e supera il 1° turno a Cincinnati ?????? #ATP | #Cincinnati | #Tennis | #Sinner - fattoquotidiano : Atp Cincinnati, Jannik Sinner spreca due match point: rimontato e sconfitto da Felix Auger-Aliassime - ParliamoDiNews : Atp Cincinnati, Jannik Sinner spreca due match point: rimontato e sconfitto da Felix Auger-Aliassime - Il Fatto Quo… - NonoPronos7 : ATP Cincinnati ?????? ?? Alcaraz ???? + Auger-Aliassime ???? ?? 2,01 ?? Si tu suis #TeamParieur #tennis - infoitsport : ATP Cincinnati 2022, Jannik Sinner: 'Sconfitta dura da digerire, non sono riuscito a chiuderla quando dovevo' -

... settimoMasters 1000 della stagione dotato di un montepremi pari a 6.280.880 dollari, che si sta disputando sui campi in cemento di Mason, un sobborgo di, in Ohio (combined con un Wta ...Ora per Sinner il prossimo obiettivo si chiama US Open. A New York l'altoatesino difende gli ottavi di finale raggiunti nel 2021, quando fu sconfitto dal tedesco Alexander Zverev , poi giunto fino ...Cincinnati, 19 ago. -Carlos Alcaraz si qualifica per i quarti di finale del torneo Atp Masters 1000 di Cincinnati (cemento, montepremi 6.280.880 dollari). Lo spagnolo, numero 4 del mondo e terza testa ...Cincinnati, 19 ago. -Jannik Sinner spreca due match point nel 12° game del secondo set ed esce di scena agli ottavi di finale del torneo Atp Masters 1000 di Cin ...