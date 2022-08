Antonino Cannavacciulo | la moglie è un sogno | eccola

(Di venerdì 19 agosto 2022) Avete mai visto ladiCannavacciuolo? E’ stupenda ed è una grande imprenditrice Tutti noi conosciamoper la sua dote culinaria ma anche per i suoi metodi molto simpatici con cui conduce Masterchef e Cucine da incubo. Ogni volta che viene intervistato ammette con sincerità che il suo lavoro deve essere svolto con calma e soprattutto con amore altrimenti non si va da nessuna parte.non perde mai di incoraggiare i giovani ragazzi a seguire i loro sogni ma a restare sempre con i piedi per terra. Sulla sua carriera conosciamo praticamente tutto, meno invece sulla sua vita privata. Ad esempio conoscete la? CHI E LADI(WEB)Chi è Cinzia Primatesta, ...

Positanonews

E come non menzionareche dal Piemonte si sposta in Toscana con il suo Laqua Vineyard, nel borgo etrusco di Casanova, tra Pisa e Volterra iO Donna ©RIPRODUZIONE RISERVATALaqua Resort (Francesca Pagliai) Anche il celebre chefda poco in Toscana con Laqua ... Per la prima volta al di fuori della Campania e del Piemonte,porta qui in Toscana la sua ... Intervista a Bruno Gambarotta, conduttore Tv e gastronomo, da Chopin ad Antonino Cannavacciuolo - Positanonews Siamo tornati a Roma senza dimenticare Napoli, difatti nella cucina di Pipero Roma, una stella Michelin, ci attende lo chef Ciro Scamardella ...Quali sono le auto scelte dai protagonisti della ristorazione di alto livello Andiamo a scoprire cosa guidano da Alessandro Borghese ad Antonino Cannavacciuolo, passando per Bottura, Barbieri, Rugiat ...