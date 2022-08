AEW | Messo a segno un rinnovo importante nella divisione tag team

Leggi su zonawrestling

(Di venerdì 19 agosto 2022) La AEW mette aun bel colpo in termini di rinnovi contrattuali. In un momento in cui si mormora di pesanti dissidi all’interno del roster composto da Tony Khan, la AEW sembra non aver avuto problemi a rinnovare uno dei suoi tagpiù importanti. I 2point0, infatti, avrebbero firmato un nuovo contratto. Il duo formato da Angelo Parker e Matt Menard, ha convinto la dirigenza che ha deciso di offrirgli undopo averli ingaggiati appena un anno fa, il 19 agosto del 2021. I due hanno avuto molto spazio in AEW, unendosi persino alla Jericho Appreciation Society e venendo così catapultati in una zona di grandissima visibilità in seno ad un roster che è sempre più competitivo. Menard, noto anche come “Daddy Magic”, ha fatto il commentatore per la AEW mentre era fuori per infortunio, mentre “Cool Hand” Angelo Parker ...