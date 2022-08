Vuelta a España 2022, startlist cronometro a squadre Utrecht: orari, pettorali di partenza, programma, tv, streaming (Di giovedì 18 agosto 2022) Domani, venerdì 19 agosto, si correrà la prima tappa della Vuelta a España 2022 di ciclismo su strada: la cronometro a squadre Utrecht-Utrecht (23.3 km) vedrà la partenza della prima formazione alle 18.30 e l’arrivo dell’ultima formazione previsto alle 20.25 circa. La copertura integrale della tappa in diretta tv in abbonamento sarà affidata a Eurosport 1. Lo streaming in abbonamento sarà fruibile su Eurosport Player. Di seguito il programma e la startlist della prima tappa della Vuelta a España 2022. programma PRIMA TAPPA Vuelta A ESPANA 2022 Venerdì 19 agosto, tappa ... Leggi su oasport (Di giovedì 18 agosto 2022) Domani, venerdì 19 agosto, si correrà la prima tappa delladi ciclismo su strada: la(23.3 km) vedrà ladella prima formazione alle 18.30 e l’arrivo dell’ultima formazione previsto alle 20.25 circa. La copertura integrale della tappa in diretta tv in abbonamento sarà affidata a Eurosport 1. Loin abbonamento sarà fruibile su Eurosport Player. Di seguito ile ladella prima tappa dellaPRIMA TAPPAA ESPANAVenerdì 19 agosto, tappa ...

