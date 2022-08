Ultime Notizie Roma del 18-08-2022 ore 09:10 (Di giovedì 18 agosto 2022) Romadailynews radiogiornale Ben ritrovata d’ascolto dalla redazione di piacenza24 da Francesco Vitale in studio le Notizie del nostro territorio suicidio al carcere di Piacenza un detenuto si è impiccato all’interno del reparto di osservazione psichiatrica del Penitenziario delle un caso sul quale interviene il garante dei detenuti il garante regionale Infatti Roberto tel ADR interviene sul caso del detenuto che si è impiccato all’interno del reparto di osservazione psichiatrica uomo 52 anni arrestato per reati Comuni era in attesa della definizione della sua situazione dei denti va da parte del magistrato di sorveglianza delle autorità sanitarie questo gravissimo fatto porta a quanto è il numero di suicidi in Italia nell’anno correnti A4 a quelli avvenuti in carcere in emilia-Romagna ha sottolineato Cavalieri A Ferriere due auto si ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 18 agosto 2022)dailynews radiogiornale Ben ritrovata d’ascolto dalla redazione di piacenza24 da Francesco Vitale in studio ledel nostro territorio suicidio al carcere di Piacenza un detenuto si è impiccato all’interno del reparto di osservazione psichiatrica del Penitenziario delle un caso sul quale interviene il garante dei detenuti il garante regionale Infatti Roberto tel ADR interviene sul caso del detenuto che si è impiccato all’interno del reparto di osservazione psichiatrica uomo 52 anni arrestato per reati Comuni era in attesa della definizione della sua situazione dei denti va da parte del magistrato di sorveglianza delle autorità sanitarie questo gravissimo fatto porta a quanto è il numero di suicidi in Italia nell’anno correnti A4 a quelli avvenuti in carcere in emilia-gna ha sottolineato Cavalieri A Ferriere due auto si ...

