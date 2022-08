Roma | ultimi due colpi per Mourinho | Belotti e il rinnovo di Zaniolo

(Di giovedì 18 agosto 2022)aspetta rinforzi in attacco per la sua: gli obiettivi sono l’arrivo del galloe la permanenza diIl Corriere della Sera fa il punto sul mercato della. Le richieste diper completare la rosa sono legate al reparto offensivo, dove si attende due. Il primo è Andrea. Il Gallo aspetta lae tiene sullo sfondo Nizza e Galatasaray, ma allo stesso tempo, se entro domenica i giallorossi non avranno liberato uno spot nel reparto offensiva, considererà le opzioni estere. La seconda operazione che lo Special One si aspetta è ildi, di cui si comincerà a parlare finita la sessione di mercato a settembre. L'articolo proviene da ...

Mourinho aspetta rinforzi in attacco per la sua Roma: gli obiettivi sono l'arrivo del gallo Belotti e la permanenza di Zaniolo Il Corriere della Sera fa il punto sul mercato della Roma. Le richieste di Mourinho per completare la rosa sono legate al reparto offensivo, dove si attende due colpi. Il primo è Andrea Belotti.