Quale Simeone per il Napoli? (Di giovedì 18 agosto 2022) Era francamente strano che nessuna squadra di prima fascia avesse provato a prendere Giovanni Simeone in questo calciomercato. Un attaccante che sta entrando ora nel prime della propria carriera, che viene da una stagione da 17 gol e 5 assist e che poteva essere comprato per cifre modeste. Per di più in un calciomercato in cui – per ammissioni di un guru come Marotta – i centravanti sono merce rara. E infatti Giovanni Simeone alla fine è stato comprato dal Napoli per X milioni. Un affare realizzatosi piuttosto velocemente e non banale. Il Napoli ha già un attaccante titolare su cui punta molto, Victor Osimhen, e ne sta comprando un altro, Giacomo Raspadori, che sebbene non sia una prima punta tradizionale è soprattutto un finalizzatore. Allora Giovanni Simeone sembra più che altro arrivare al posto ...

