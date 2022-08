PagoPA Lavora con Noi

(Di giovedì 18 agosto 2022) Vediamo in questa guida come inoltrare la propria candidatura per uno dei posti messi a disposizione daPosizioni Aperte La società, partecipata dallo Stato e facente capo al Ministero dell’Economia e delle Finanze, è la responsabile della realizzazione, distribuzione e gestione dei sistemi di pagamento digitali a favore delle Pubbliche amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici, come Poste Italiane, sportelli ATM, agenzie di banca, e così via. La società è stata istituita con Dl n. 135/2018, convertito in Legge nel 2019, accorpando ad essa alcune attività già svolte dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Team Digitale e dall’AgID. La piattaforma digitale per i pagamenti elettronici, tuttavia, esisteva già prima, essendo essa stata resa obbligatoria per la PA dal Codice dell’Amministrazione ...

