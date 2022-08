La sicurezza prima di tutto: la Volvo XC90 B5 è impenetrabile (Video) (Di giovedì 18 agosto 2022) La Volvo è sempre stata una vettura di primo piano e di grande prestigio, ma con la nuova XC90 B5 è andata oltre le proprie possibilità. Ci sono stati tantissimi modelli di automobili che si sono perfezionati sempre di più in questi ultimi anni, con la Volvo che però è una di quelle che ha saputo realizzare i migliori progetti da un punto di vista della sicurezza, con la nuova XC90 che è uno dei grandi trionfi della bellezza automobilistica. Ansa FotoDa diverso tempo a questa parte abbiamo potuto assistere sempre di più a una crescita davvero esponenziale del mondo delle quattro ruote, per questo motivo tantissimi marchi hanno saputo perfezionarsi a tal punto da poter diventare iconici e leggendari. La Volvo sicuramente una di quelle che è cresciuta nel miglior modo possibile, tanto è ... Leggi su juvedipendenza (Di giovedì 18 agosto 2022) Laè sempre stata una vettura di primo piano e di grande prestigio, ma con la nuovaB5 è andata oltre le proprie possibilità. Ci sono stati tantissimi modelli di automobili che si sono perfezionati sempre di più in questi ultimi anni, con lache però è una di quelle che ha saputo realizzare i migliori progetti da un punto di vista della, con la nuovache è uno dei grandi trionfi della bellezza automobilistica. Ansa FotoDa diverso tempo a questa parte abbiamo potuto assistere sempre di più a una crescita davvero esponenziale del mondo delle quattro ruote, per questo motivo tantissimi marchi hanno saputo perfezionarsi a tal punto da poter diventare iconici e leggendari. Lasicuramente una di quelle che è cresciuta nel miglior modo possibile, tanto è ...

matteosalvinimi : Hanno fatto tanto per ripulire l’isola prima del mio arrivo, dal giorno dopo la situazione è tornata come prima. Se… - LegaSalvini : ++ LA LEGA HA FERMATO GLI SBARCHI E LO RIFARÀ ++ Nicola #Molteni, sottosegretario all'Interno: 'Riattivare i Decre… - Ady0392 : RT @articoloUnoMDP: Per noi il lavoro, il salario, la sicurezza dei lavoratori, il contrasto alla precarietà vengono prima di tutto. Siamo… - _PFontana : @EnricoLetta Stato di emergenza lei dice? Io direi Stato di incapaci, prima, ora e in futuro. Mesi di siccità per m… - antobon2 : RT @P_M_1960: Oggi a Brescia un operaio è morto schiacciato da un lastra di metallo. È accaduto in un'azienda a Borgo San Giacomo nel Bresc… -