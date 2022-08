(Di giovedì 18 agosto 2022) di Giordano Casiraghi Vari successi alle spalle,si era fatta apprezzare da Lucio Dalla e con la canzone "Via di qua" ottiene un buon successo, fino a essere chiamata in varie ...

globalistIT : - CaressaGiovanni : La cantautrice bolognese Roberta Giallo vince il contest musicale dedicato a Dino Campana - robertagiallo : Ho vinto il Premio Musicale Dedicato a Dino Campana, con “Io canto l’Estate”ne sono Onorata! Presto la pubblicherò… - artelivorno : LA CANTAUTRICE BOLOGNESE ROBERTA GIALLO VINCE IL CONTEST MUSICALE DEDICATO A DINO CAMPANA - _PuntoZip_ : La cantautrice bolognese ROBERTA GIALLO vince il contest musicale dedicato a Dino Campana -

Tra i tantissimi partecipanti che si sono cimentati, la giuria, coordinata dal Meeting delle Etichette Indipendenti e dal Centro Studi Campaniani, ha proclamato vincitrice la...Lasi esibirà all'Arena della Regina venerdì (19 agosto), alle 21. Ma non sarà solo una ... Giovani voci Alle 20 infine, spazio alla musica con il cantautore, classe 2002, Filippo ... La cantautrice bolognese Roberta Giallo vince il contest musicale dedicato a Dino Campana Vari successi alle spalle, Roberta Giallo si era fatta apprezzare da Lucio Dalla e con la canzone «Via di qua» ottiene un buon successo, fino a essere chiamata in varie manifestazioni e con concerti d ...ROSETO DEGLI ABRUZZI – Il cantautorato italiano è più vivo che mai e sono diversi gli artisti, a caccia di una meritata visibilità, che spiccano per bravura ed originalità. La conferma, ...