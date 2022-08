Kate Middleton, dopo la fuga da Londra fa coppia con un altro. William snobbato (Di giovedì 18 agosto 2022) Kate Middleton è pronta per scendere in campo con un personaggio molto famoso al suo fianco. Si tratta del tennista Roger Federer, che ha avuto altri incontri con la Duchessa di Cambridge, ma questa voltasi tratta di uno scopo che fa onore ad entrambi. Nel frattempo, William è stato messo all’angolo per questa occasione. Kate Middleton, perché farà coppia con Federer La meravigliosa coppia formata da Kate Middleton e il campione di tennis Roger Federer scenderà in campo per un motivo ben preciso. I due uniranno le loro forze per la Laver Cup, il torneo di tennis a squadre che si svolge annualmente dal 2017, e che anche quest’anno è in programma all’O2 Arena di Londra dal 23 al 25 settembre: lo scopo di questa ... Leggi su dilei (Di giovedì 18 agosto 2022)è pronta per scendere in campo con un personaggio molto famoso al suo fianco. Si tratta del tennista Roger Federer, che ha avuto altri incontri con la Duchessa di Cambridge, ma questa voltasi tratta di uno scopo che fa onore ad entrambi. Nel frattempo,è stato messo all’angolo per questa occasione., perché faràcon Federer La meravigliosaformata dae il campione di tennis Roger Federer scenderà in campo per un motivo ben preciso. I due uniranno le loro forze per la Laver Cup, il torneo di tennis a squadre che si svolge annualmente dal 2017, e che anche quest’anno è in programma all’O2 Arena didal 23 al 25 settembre: lo scopo di questa ...

