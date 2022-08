Jessica Selassié sta perdendo tutto | “Non può continuare così”, il GF fa miracoli ma…. (Di giovedì 18 agosto 2022) Momenti neri per Jessica Selassié. Le sue parole scatenano il pandemonio, i comenti sono devastanti: potrebbe essere la fine Jessica Selassié (Youtube)Entrata nella casa del GF VIP con le sorella Lucrezia e Clarissa, Jessica Selassié nel corso del reality show di Canale5 si è fatta conoscere in tutti i suoi pregi e difetti. Sebbene all’inizio sembrasse poco a proprio agio, nel corso dei mesi ha lasciato che il suo modo di fare venisse a galla e ha conquistato sempre più telespettatori, fino alla vittoria. Nelle ultime ore, però, sembra che il suo sogno stia per subire una durissima battuta d’arresto. Dopo la vittoria del reality show, i fatti non hanno seguito le parole: potrebbe terminare tutto all’improvviso. Jessica Selassié, urge ... Leggi su specialmag (Di giovedì 18 agosto 2022) Momenti neri per. Le sue parole scatenano il pandemonio, i comenti sono devastanti: potrebbe essere la fine(Youtube)Entrata nella casa del GF VIP con le sorella Lucrezia e Clarissa,nel corso del reality show di Canale5 si è fatta conoscere in tutti i suoi pregi e difetti. Sebbene all’inizio sembrasse poco a proprio agio, nel corso dei mesi ha lasciato che il suo modo di fare venisse a galla e ha conquistato sempre più telespettatori, fino alla vittoria. Nelle ultime ore, però, sembra che il suo sogno stia per subire una durissima battuta d’arresto. Dopo la vittoria del reality show, i fatti non hanno seguito le parole: potrebbe terminareall’improvviso., urge ...

