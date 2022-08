Isabella Ricci e Gemma Galgani | nuovo durissimo scontro | “Non è neanche capace”

ParliamoDiNews : Isabella Ricci di Uomini e Donne, nuova stoccata a Gemma/ `Fatica a fare un pensiero logico. Tina invece…`… - ParliamoDiNews : Isabella Ricci, beccata al più inaspettato degli eventi - - zazoomblog : Isabella Ricci beccata al più inaspettato degli eventi - #Isabella #Ricci #beccata #inaspettato - gaxdestination : Sarei curioso di sapere cosa ne pensano - di tutta questa surreale giostra intorno al Pd ed al suo carismatico se… - LSantillo_96 : il concorrente che viene da u&d è isabella ricci -

Nel frattempo è tornata più carica che mai l'elegante ex damache, intervistata dal settimanale Nuovo Tv , ha usato il metodo del bastone e della carota con Gemma Galgani :...... sia perché negli ultimi tempi tutte le sue rivali si sono sposate o sono state chieste in sposa come nel caso die Nadia Marsala. Dopo anni, Gemma riuscirà a trovare l'amore Quel che ...Isabella Ricci e Gemma Galgani non vanno mai in vacanza: le due continuano a punzecchiarsi anche durante l'estate ...La dama storica del trono over di Uomini e Donne, Gemma Galgani, sarebbe pronta a convolare a nozze: ecco cosa sapere ...