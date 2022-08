Intelligenza artificiale e brevetti, cosa accade se l’invenzione è fatta da un computer (Di giovedì 18 agosto 2022) Può un robot, un umanoide, inventare qualcosa? E se lo facesse, potrebbe brevettarlo? In un momento in cui gli studi e le applicazioni che vendono al centro le intelligenze artificiali (Ai, Artificial Intelligence) stanno diventando sempre più numerosi, l’interrogativo non è per nulla campato in aria. Se nelle ultime settimane, a seguito del caso Google/Lemoine ci siamo interrogati sulla possibilità che le intelligenze artificiali possano avere un’autocoscienza e, dunque, ambire a un’identità peculiare allo stesso modo di qualsiasi individuo umano, la domanda conseguente che dobbiamo porci è: qualora questi ‘esseri’, auto-senzienti o meno, sviluppassero abilità in grado di inventare oggetti o strumenti inediti, potrebbero rivendicarne la paternità ideale con tutto ciò che ne consegue? Può sembrare fantascienza, sta di fatto che la Corte d’Appello statunitense del ... Leggi su luce.lanazione (Di giovedì 18 agosto 2022) Può un robot, un umanoide, inventare qual? E se lo facesse, potrebbe brevettarlo? In un momento in cui gli studi e le applicazioni che vendono al centro le intelligenze artificiali (Ai, Artificial Intelligence) stanno diventando sempre più numerosi, l’interrogativo non è per nulla campato in aria. Se nelle ultime settimane, a seguito del caso Google/Lemoine ci siamo interrogati sulla possibilità che le intelligenze artificiali possano avere un’autocoscienza e, dunque, ambire a un’identità peculiare allo stesso modo di qualsiasi individuo umano, la domanda conseguente che dobbiamo porci è: qualora questi ‘esseri’, auto-senzienti o meno, sviluppassero abilità in grado di inventare oggetti o strumenti inediti, potrebbero rivendicarne la paternità ideale con tutto ciò che ne consegue? Può sembrare fantascienza, sta di fatto che la Corte d’Appello statunitense del ...

